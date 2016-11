RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Tod im Treppenhaus USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 17: Kevin und Elaine Moore haben kein gutes Gefühl dabei, als sie anlässlich einer Geburtstagsparty in ihr altes Wohnviertel zurückkehren, das einen schlechten Ruf hat. Ihre Ängste sind berechtigt: Kaum dort, werden sie überfallen, ausgeraubt und Kevin wird erschossen. Er stirbt noch an Ort und Stelle und hinterlässt seine schockierte Ehefrau, die Lindsay anschließend den Tathergang schildert. Doch sie scheint nicht die Wahrheit zu sagen: Angeblich wurde Kevin aus nächster Nähe erschossen, obwohl die Form der Wunde und die fehlenden Schmauchspuren auf eine größere Entfernung hindeuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Sela Ward (Det. Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Vanessa Ferlito (Aiden Burn) Originaltitel: CSI: NY Regie: Deran Sarafian Drehbuch: John Dove, Christopher Silber Kamera: Lucas Bielan Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12