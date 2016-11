RTL Crime 16:25 bis 17:10 Krimiserie CSI: Vegas Am Ende bleibt nur Sinatra CDN, USA 2012 Stereo 16:9 Merken 13. Staffel, Folge 4: Dem CSI-Team offenbart sich ein bizarrer Anblick: eine Tote in einem Flügel, ringsum nur Wüste. Spannend wird es, als sich die Tote als Gregs Ex-Freundin entpuppt und plötzlich ein Zusammenhang zu einem lang zurückliegenden Mordfall sichtbar wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Frank Waldeck Drehbuch: Gavin Harris, Anthony E. Zuiker Musik: John M. Keane, Kyle Kenneth Batter Altersempfehlung: ab 12