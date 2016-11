RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Blood, Sweat and Cheers USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 8: Kyle, der Neffe eines mächtigen Unterweltbosses, macht Kid Harmon das Leben schwer. Als Kids Vater Jack dabei fast zu Schaden kommt, schaltet Kid seinen Onkel Hannibal ein. Doch Jack ist über Hannibals Hilfe alles andere als begeistert: Er hat ihm eine frühere Rivalität um die gleiche Frau noch immer nicht verziehen. Und so nimmt Jack späte Rache an Hannibal... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Mr. T (B.A. Baracus) Stuart Whitman (Jack Harmon) Ken Olandt (Kid Harmon) Originaltitel: The A-Team Regie: Sidney Hayers Drehbuch: Stephen J. Cannell Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6