RTL Crime 08:30 bis 09:25 Krimiserie Ripper Street Folge: 20 Dein Vater, mein Freund GB, IRL 2014 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 4: Es gelingt Drake, das Versteck von Reid ausfindig zu machen und ihn darüber zu informieren, dass niemand gesehen hat, wie er Buckley getötet hat. Matilda hat überlebt und wird von ihnen in einem Bordell aufgefunden, wo sie von dem jungen Zuhälter Harry Ward benutzt wird. Dr. Frayn macht Reid darauf aufmerksam, dass sich Matilda von ihm entfernt hat, nachdem sie seine Akten zu "Jack the Ripper" gesehen hat, die sie bis heute in Angst versetzen. Das Eisenbahnunglück steht kurz vor der Aufklärung. Diese fordert allerdings zwei weitere Opfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Det. Insp. Edmund Reid) Jerome Flynn (Det. Sgt. Bennet Drake) Adam Rothenberg (Capt. Homer Jackson) MyAnna Buring (Long Susan) Amanda Hale (Emily Reid) Charlene McKenna (Rose Erskine) Jonathan Barnwell (Police Constable Dick Hobbs) Originaltitel: Ripper Street Regie: Andy Wilson Drehbuch: Richard Warlow Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 16