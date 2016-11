RTL Crime 06:30 bis 06:40 Dokumentation Serial Killers Die Todesfarm: Robert William Pickton D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 21: Willie hatte keinerlei Freunde. Seine Farm und seine Schweine waren sein ein und alles. Mit Drogen und Geld lockte er Prostituierte auf seine Farm, wo er 49 Frauen umgebracht, mit einem Häcksler zerkleinert und an seine Schweine verfüttert haben soll. Im September 2007 wurde er des Mordes an sechs Frauen schuldig gesprochen. In weiteren Mordfällen wird bis heute ermittelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killers Altersempfehlung: ab 16