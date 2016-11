Junior 18:30 bis 18:45 Trickserie Zoe Kezako Bange machen gilt nicht F 2003 Stereo Merken Mathieu, Pauline und Mariponpon wollen mit Zoé spielen und machen jede Menge Vorschläge. Nur hat Zoé ihre eigenen Pläne: Sie will Großwildjagd spielen. Dabei kommandiert sie ihre Freunde so lange hin und her, bis sie keine Lust mehr haben. Mit der Behauptung, ein Ufo gesehen zu haben, lockt Zoé die Kinder in den Park, allerdings ohne ihre Babysitterin zu informieren ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Zoé Kézako