Junior 08:25 bis 08:50 Trickserie Alice im Wunderland Das Ei auf der Mauer J, D 1980 Stereo Alice macht sich mit dem eiförmigen Humpty Dumpty bekannt. Dies bringt ihn so aus der Fassung, dass er fast von der Mauer fällt. Nur seine Krawatte rettet ihn vor einem Sturz ins Ungewisse. Während Humpty Dumpty vom Ast eines Baumes herabhängt, versammelt sich eine große Schar von Schaulustigen, die sich gleich in zwei Lager teilt. Die einen wetten, dass Humpty Dumpty dieses Mal endgültig zu Fall kommt, die anderen setzen darauf, dass er gerettet wird. Alice möchte Humpty Dumpty gerne helfen, was dieser aber gar nicht möchte. Er ist davon überzeugt, dass ihn nur der Herzkönig retten kann. Originaltitel: Fushigi no Kuni no Alice Regie: Taku Sugiyama Drehbuch: Lewis Carroll, Marty Murphy Musik: Christian Bruhn