Junior 06:25 bis 06:50 Trickserie Sindbad Abenteuer mit der gestohlenen Krone J 1975-1976 Stereo Merken Zufällig gelangen Sindbad und seine Freunde in das Land, in dem Ara früher König war. Sie helfen, die gestohlene Königskrone wiederzubeschaffen und bringen den neuen König zur Vernunft. Ara soll wieder König werden, doch er lehnt ab: Sein neues Leben mit Sindbad gefällt ihm viel besser. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Arabian naitsu: Shinbaddo no bôken Regie: Fumio Kurokawa