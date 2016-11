Heimatkanal 18:35 bis 19:20 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 300 Nächtliche Besucher D 2012 Stereo 16:9 Merken Daniel und seine Freunde staunen nicht schlecht: Am abendlichen Lagerfeuer ihres Zeltausflugs taucht plötzlich ein Wolf aus dem dunklem Wald auf. Daniel macht ein Handyfoto von dem Tier, das sein Freund Henrik übereilt an den Störzinger Boten mailt. Daniel ahnt, dass da Ärger im Anzug ist. Schon am nächsten Morgen ist Störzing, allen voran Bürgermeister Peter Kögl, in heller Aufregung. Förster Stefan Leitner soll sich umgehend um das Problem kümmern. Offensichtlich hat der Wolf schon einigen Schaden angerichtet, denn mehrere Bauern haben den Verlust von Schafen und Ziegen zu beklagen, die das Tier gerissen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Marie Stadler) Maxi Warwel (Daniela Königstein) Lion Sokar (Daniel Schwanthaler) Manou Lubowski (Peter Kögl) Eva-Maria Reichert (Eva Dacher) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Andreas Bütow Kamera: Zivko Zalar Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12