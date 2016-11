Heimatkanal 12:25 bis 13:45 Märchenfilm Aschenputtel D 1955 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal eine Prinzessin, deren Stiefschwestern sie verachteten und die niedrigsten Arbeiten verrichten ließen. Von allen wurde sie Aschenputtel genannt. Als ein junger Prinz einen Ball veranstaltete, um seine Braut auszuwählen, putzten sich die hochmütigen Stiefschwestern heraus, um ihm zu gefallen. Er aber verliebte sich in das schlichte Aschenputtel. Ihren Namen wollte sie ihm nicht nennen, doch sie verlor am Schloss ihren Schuh. Da befahl der Prinz, dass nur die Besitzerin des zarten Schühchens seine Frau werden solle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita-Maria Nowotny (Aschenputtel) Renée Stobrawa (Gute Fee) Änne Bruck (Stiefmutter) Renate Fischer (Stiefschwester) Maria Axt (Stiefschwester) Fritz Genschow (Vater) Rüdiger Lichti (Prinz) Originaltitel: Aschenputtel Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Fritz Genschow, Renée Stobrawa Kamera: Gerhard Huttula Musik: Richard Stauch Altersempfehlung: ab 6