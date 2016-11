Heimatkanal 08:35 bis 10:05 Tanz Der Komödienstadel - Die drei Eisbären D 1973 Stereo Merken Die drei Brüder Peter, Pauli und Juliander vom Haldeneggerhof sind im Dorf nur als "Die drei Eisbären" bekannt, weil sie überhaupt kein Interesse am weiblichen Geschlecht zeigen. Die alte Veronika, die schon gar nicht mehr richtig laufen kann, wird als einzige Frau am Hof gelitten. Der monotone Alltag der Brüder endet, als sie eines Abends einen Säugling vor ihrer Tür finden. In einem Brief bittet die Mutter eindringlich darum, ihr Kind aufzunehmen. Das süße kleine Wesen verzaubert von der ersten Stunde an die drei raubeinigen Charaktere und so holen sie als Ziehmutter die junge Marelen auf den Hof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gustl Bayrhammer (Peter Haldenegger) Maxl Graf (Pauli Haldenegger) Gerhart Lippert (Juliander Haldenegger) Marianne Brandt (Veronika) Ludwig Schmid-Wildy (Girgl Anthuber) Gaby Dohm (Maralen) Marianne Lindner (Die Haslocherin) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Ernst Schmucker Drehbuch: Maximilian Vitus