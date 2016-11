BR Fernsehen 22:00 bis 22:15 Magazin BR extra CSU-Parteitag in München D 2016 Stereo Merken Die CSU trifft sich am Freitag und am Samstag in München. Ein Jahr vor der Bundestagswahl will die Parteispitze das Profil der Christsozialen schärfen - unter anderem mit Leitanträgen, die gegen den politischen Islam und gegen Rot-Rot-Grün mobil machen sollen. Ein Thema unter den Delegierten wird voraussichtlich auch das Verhältnis zur Schwesterpartei sein. Denn CDU-Chefin Angela Merkel verzichtet in diesem Jahr auf das traditionelle Grußwort, weil die Differenzen in der Flüchtlingspolitik zu groß sind. Das BR Fernsehen berichtet am Samstagabend in einem 15-minütigen BR extra über den CSU-Parteitag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Bachmann Originaltitel: BR extra