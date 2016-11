BR Fernsehen 14:20 bis 15:10 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co Geschichten aus dem Münchner Tierpark Sprachlose Aras D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Mähnenwölfe Bobby und Pierre haben einen handfesten Ehekrach. Kann Tierpfleger Mathias Bartek den Streit schlichten? Badetag bei Tapirdame Cora - aber lässt die sich etwa gerne einseifen? Abruzzengams Gina hat sich den Fuß vertreten - das kann selbst einer perfekten Kletterin passieren. Fütterungszeit bei den Pinguinen - warum gibt es da feste Rituale? Die Gelbbrustaras Horst und Helga sind ein Liebespaar und gerne unter sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.