BR Fernsehen 10:30 bis 12:00 Komödie Wunschkinder und andere Zufälle D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Die kinderlosen Schwestern Regina, Anja und Susanne sind empört: Ihre wohlhabende Mutter will unbedingt Oma werden und stellt ihre schmucke Villa als Belohnung in Aussicht - für diejenige der drei Töchter, die sie als erste mit einem Enkelkind beglückt. Doch trotz der anfänglichen Entrüstung - ein Kind ist das Letzte, was die drei Frauen in ihrer jetzigen Lebenssituation gebrauchen können - entwickelt sich ein turbulenter Wettbewerb ... Hildegard Reimund, eine wohlhabende ältere Dame, hat allen Grund, stolz zu sein auf ihre drei erwachsenen Töchter: Susanne, die Jüngste, ist Hebamme und geht voll in ihrem Beruf auf. Ihre Schwester Anja hat große Pläne: Sie wird mit ihrer großen Liebe Karin nach Brasilien auswandern. Die älteste Tochter Regina und Schwiegersohn Robert lieben das Dolce Vita zwischen Sushi und Designerklamotten. Und so halten es die Töchter für einen schlechten Scherz, als ihre Mutter, die sich sehnlichst ein Enkelkind wünscht, am 60. Geburtstag verkündet, ihre wunderschöne Villa derjenigen zu vermachen, die zuerst schwanger ist. Die drei Töchter schließen vorsorglich einen Anti-Schwangerschaftspakt, doch der verlockende Gedanke an die Luxusvilla spukt fortan in den Köpfen. Und plötzlich stehen die drei Schwestern in einem höchst skurrilen Wettbewerb miteinander. Schauspieler: Ruth-Maria Kubitschek (Hildegard 'Hilde' Reimund) Susanna Simon (Susanne Reimund) Marita Marschall (Regina Marquardt) Tina Ruland (Anja Reimund) Gesine Cukrowski (Karin Schwarz) Michael Roll (Robert Marquardt) Oliver Bootz (Frank Buchner) Originaltitel: Wunschkinder und andere Zufälle Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Ina Siefert, Andy T. Hoetzel Kamera: Wolfram Beyer Musik: Arnold Fritzsch