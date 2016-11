WDR 02:15 bis 03:45 Drama Das Geheimnis meiner Schwester D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Antonia Wiedemann hat sich nach der schmerzlichen Scheidung von ihrem Mann Ludwig ein neues Leben aufgebaut. In ihrer Tierpension auf dem Land kümmert sie sich voller Hingabe um alles, was da kreucht und fleucht. Tierarzt Dr. Rafael Hansen vertraut ihr sogar ein Springpferd an, das sein Besitzer schon zum Schlachthof bringen wollte. Für Tiere hat Antonia ein einzigartiges Gespür, doch Rafaels vorsichtigen Annäherungsversuchen weicht sie lieber aus. Zu schmerzhaft war die Enttäuschung mit Ludwig, der sie mit ihrer Schwester Sophia betrogen hatte. Inzwischen hat Antonia ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Exmann aufgebaut, aber zwischen ihr und Sophia herrscht nach wie vor Funkstille. Da trifft Antonia die Nachricht von Sophias plötzlichem Tod wie ein Keulenschlag. Zudem erhält sie die Vormundschaft für Sophias 13-jährige Tochter Lisa, von deren Existenz sie bis dato nichts wusste. Antonia nimmt Lisa mit offenen Armen auf, findet aber keinen Zugang zu dem bockigen Teenager. Das Eis bricht erst, als Lisa sich für Antonias Tiere interessiert und Freundschaft mit einem kleinen Mops schließt. Doch der gehört ausgerechnet Antonias Exmann Ludwig, den Lisa wegen seiner überheblichen Art nicht ausstehen kann. Als sich herausstellt, dass ausgerechnet er ihr leiblicher Vater ist, bricht für Lisa eine Welt zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Sägebrecht (Antonia Wiedemann) Siegfried Rauch (Dr. Rafael Hansen) Walter Kreye (Dr. Ludwig Meyer) Isolda Dychauk (Lisa Wiedemann) Ruth Meyer (Ursula Arndt) Fanny Timm (Nadja Heuer) Louis-Nicolai Nitsche (Olaf) Originaltitel: Das Geheimnis meiner Schwester Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Mónica Simon Kamera: Andreas Köfer Musik: Rainer Michel, Jan Dugge Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 349 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 154 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 94 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 94 Min.