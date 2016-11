WDR 00:15 bis 01:45 Comedy So lacht NRW D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Mehr Sport" - das ist jedes Jahr einer der guten Vorsätze und Bernd Stelter und seine Gäste haben diesen Vorsatz bereits in die Tat umgesetzt. Bernhard Hoëcker geht neuerdings viel spazieren, Änne aus Dröpplingsen trainiert für das Gehwägelchen-Rennen und ist in der Turngruppe ihres Seniorenheims. Guido Cantz trainiert sein Gedächtnis und Sissy Perlinger macht sich ernsthaft Gedanken über Schönheitsoperationen. Und die Holmikers aus der Schweiz beweisen, wie viel Spaß Geräteturnen machen kann, wenn man es nur richtig beherrscht. Außerdem geht Mr. Bean jetzt schwimmen und Alfons beschäftigt sich mit einer besonderen Art von Yoga. Nur Marc Metzger hat offensichtlich mit seinem neuen Trainer nicht besonders viel Glück und erinnert sich an seine Erfahrungen mit dem Schulsport. Und so ganz nebenbei erfährt der Zuschauer auch einiges über die Lieblingssportarten der Künstler. Oder wussten Sie, dass Guido Cantz ein Meister im Dartspiel ist? In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernd Stelter Gäste: Gäste: Bernhard Hoëcker, Änne aus Dröpplingsen, Guido Cantz, Sissy Perlinger, D'Holmikers, Mr. Bean, Alfons, Marc Metzger Originaltitel: So lacht NRW Regie: Lauda Jordans