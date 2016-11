WDR 22:45 bis 23:45 Show Wilfried Schmickler "Das Letzte" Soloabend aus der Comedia Köln D 2016 2016-11-13 23:30 Stereo Untertitel HDTV Merken Wilfried Schmickler tourt mit seinem 7. Soloprogramm durch Deutschland. Das aktuelle Programm heißt "Das Letzte" und wurde vom WDR in der Kölner Comedia aufgezeichnet. Wilfried Schmickler seziert in seinem neuen Programm die deutsche Seele in der heutigen unsicheren Zeit. Immer mehr Menschen in Deutschland fallen ab vom Glauben an die Grundordnung und füllen das entstehende Vakuum mit Misstrauen gegenüber der Politik, den Institutionen und Medien. Ob Regierungs-, Partei- oder Fernsehprogramm - die Adressaten verweigern die Annahme, wenden sich resigniert ab und denken: das ist doch das Letzte! Ganz anders als in den Mitternachtsspitzen schlägt Wilfried Schmickler in seinem Soloprogramm sehr leise und nachdenkliche Töne an, ohne dabei seine Empörung über die vielen sozialen und politischen Missstände außen vor zu lassen. Seine kritische Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt ist eine präzise Analyse der politischen Krise und gleichzeitig eine große Inspiration für alle weltoffenen Geister. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilfried Schmickler "Das Letzte"