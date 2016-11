WDR 18:15 bis 18:45 Kochen Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Weltreise D 2016 2016-11-06 07:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Weltreise Einfach und köstlich soll es sein! Die Küche von Björn Freitag ist bodenständig und kreativ. Dabei konzentriert sich der Spitzenkoch aus Dorsten auf wenige, aber sehr gute Zutaten - möglichst aus der Region. Immer wieder probiert er neue Rezepte aus oder verwandelt klassische Gerichte in eine moderne Mahlzeit. Björn Freitag nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer heute mit auf eine kulinarische Weltreise. Gestartet wird in der Türkei mit einem Rührei, das mit Spitz-Paprika und Tomaten angerichtet wird, Menemen genannt. Dann geht es Richtung Osten. In Russland oder auch in der Ukraine lieben die Menschen Piroggen, gefüllte Teigtaschen mit Sauerkraut. Als Hauptspeise nimmt der Koch einen Trend aus Amerika auf: "Pulled Pork" - niedrig gegartes Schweinefleisch, so zart, dass es von der Gabel fällt. Dazu selbstgemachte Mixed Pickles und eine Barbecue-Sauce. Aus allen Himmelsrichtungen nur das Beste! In kleinen Küchen-Videos erzählen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Pech und Pannen beim Kochen. Björn Freitag versucht zu helfen und gibt praktische Tipps. Der Spitzenkoch verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst. Zudem meldet sich via Netz Gemüse-Blogger Ralf Roesberger aus Rommerskirchen mit nützlichen Tipps für den Gemüsegarten. Den Selbstversorger hat der Koch auf seinen Touren durchs Land kennen und schätzen gelernt. Alle Informationen sind im Internet unter einfachundkoestlich.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Regie: Andrea Hürdler