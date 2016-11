WDR 16:00 bis 16:45 Dokumentation Deine Arbeit, Dein Leben! D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im Spätsommer 2014 lud der WDR in einer großen Kampagne alle Menschen in Nordrhein-Westfalen ein, ihren Arbeitsalltag mit Smartphone oder Videokamera zu dokumentieren. Grimme-Preis-Trägerin Luzia Schmid montierte aus den Einreichungen nun einen Dokumentarfilm. "Deine Arbeit, Dein Leben!" zeigt berührende, lustige, aber auch nachdenkliche Momentaufnahmen. Die Spanne der gezeigten Berufe ist groß und reicht von der ganz normalen und doch unersetzlichen Schreibtischarbeit über ungewöhnliche Tätigkeiten wie Elefantenpflegerin oder Feel-Good-Manager bis hin zu einem "Roboter-Doktor" - eben den vielfältigen Arbeitsalltag im traditionellen "Malocherland" Nordrhein-Westfalen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deine Arbeit, Dein Leben! Regie: Luzia Schmid