WDR 12:25 bis 12:55 Magazin Quarks: Außer Kontrolle? Wenn Computer die Macht übernehmen. Außer Kontrolle? Wenn Computer die Macht übernehmen / Was genau ist künstliche Intelligenz? / Autos, Panzer, Drohnen - wie verhalten sich autonome Maschinen? / Big brother is watching us D 2016

Es klingt wie Science Fiction, wie ein Horrorszenario aus einem Hollywood-Blockbuster, aber es wird passieren. Forscher, die an der Erschaffung von künstlichen Intelligenzen arbeiten, sind sich sicher: Noch in diesem Jahrhundert wird es Maschinen geben, die intelligenter sein werden als der Mensch - und die uns die Herrschaft über den Planeten Erde entreißen könnten. Quarks zeigt, was auf uns zukommt, wenn Computer die Macht übernehmen - und wie wir uns schützen können. Big brother is watching us "1984" war es noch ein Roman. 2024 wird es vielleicht schon Wirklichkeit. Künstliche Intelligenz ermöglicht denen, die sie kontrollieren, mit Hilfe des Internets eine demokratisch nicht legitimierte, unvorstellbare Macht, mit der sie Milliarden Menschen kontrollieren und steuern können. Europäische Wissenschaftler fordern daher in einem "Digitalen Manifest", der Staat müsse die großen Internetkonzerne an die Kette legen - für Amerikaner eine typisch europäische Panikreaktion. Quarks diskutiert mit Europäern und Amerikanern über die Zukunft der Menschheit.

Moderation: Ranga Yogeshwar