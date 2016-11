ONE 21:45 bis 23:15 Krimi Tatort Ein Fall für Ehrlicher D 1992 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Immer freitags- und samstagsabend bis zum 1000. Tatort! Der erste Fall von Hauptkommissar Ehrlicher und seinem Assistenten Kain aus dem Jahr 1992. Die Vermisstensuche Katja Beck will nicht so richtig in der Serie der Sexualverbrechen passen, die Hauptkommissar Ehrlicher zurzeit bearbeitet, zu widersprüchlich sind die Begleitumstände. Die Überführung des Sexualtäters lassen seine Zweifel Gewissheit werden. Daniel Tuskiewitsch, Katjas zukünftiger Schwiegervater, scheint der Tat dringend verdächtig. Der durch die Untersuchungshaft in der kleinen sächsischen Stadt bekannt gewordene Tatverdacht löst eine Kette menschlichen Fehlverhaltens aus und lässt die Fremdenfeindlichkeit offen zutage treten, die das Leben dreier Menschen zerstört. Hauptkommissar Ehrlicher kann die Eigendynamik dieses Prozesses nicht mehr stoppen. So kommt es am Ende zu einem Suizid und einer schweren Körperverletzung mit Todesfolge im Affekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sodann (Hauptkommissar Ehrlicher) Gustl Bayrhammer (Leiter der Dienststelle) Bernd Michael Lade (Unterkommissar Kain) Rita Feldmeier (Anne) Aleksander Trabczynski (Daniel Tuskiewitsch) Claudia Stanislau (Katja) Detlef Heintze (Katjas Vater) Originaltitel: Tatort Regie: Hans-Werner Honert Drehbuch: Hans-Werner Honert Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Christian Steyer