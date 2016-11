ONE 10:10 bis 10:55 Reportage Ein Job allein reicht nicht zum Leben D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Drei unterschiedliche Multi-Jobber zeigen ein Jahr lang ihren Kampf um Würde und Überleben - voller Erschöpfung und Ängste, aber auch Kraft und Energie und dem Traum von einem besseren Leben. * Claudia F. (50) aus Düsseldorf ist gelernte Krankenschwester. Sie hat eine Vollzeitstelle als Kinderfrau in einem Privathaushalt. Doch der Lohn ist knapp. * Anna S. (44) aus Remscheid ist alleinerziehend. Die gelernte Kauffrau hatte schon bessere Zeiten gesehen. Bis ein Schicksalsschlag alles zerstörte. * Honke R. (45) aus Essen schätzt das Maß an persönlicher Freiheit, das die Jobberei ihm beschert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Job allein reicht nicht zum Leben Regie: Bärbel Maiwurm