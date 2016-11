RTS Un 20:45 bis 21:40 Sonstiges Un air de famille Familles Zmoos, Mojon et Sommereisen CH Stereo Untertitel Merken C'est une nouvelle partition qui rythmera la quatrième saison d'Un air de famille. Pour cette ultime édition, présentée par Sarkis Ohanessian, le public retrouvera sous les projecteurs les familles qui les ont fait vibrer lors des trois saisons précédentes. Ces 18 familles partageront une nouvelle expérience : ils ne découvriront le titre qu'ils devront interpréter que trois semaines avant de se produire sur scène. Quelle sera leur réaction en découvrant la chanson qui leur est attribuée - Comment à la fois s'approprier une chanson et gérer son appréhension - Pour atteindre la finale en direct en décembre, les votes du public compteront à 60% et celui du jury (Lorie Pester et Fraissinet) à 40%. Au sein de chaque trio, seule une famille se qualifiera chaque samedi? Le résultat sera annoncé la semaine suivante par Sarkis Ohanessian en début d'émission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarkis Ohanessian