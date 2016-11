RTS Un 15:00 bis 16:45 Sonstiges Souviens-toi F 2014 Stereo Merken Emilie et Marc s'installent dans une maison en bord de mer. Cet emménagement et la naissance d'Anna sont un nouveau départ pour tenter de surmonter le traumatisme lié à la mort accidentelle de leur fils survenue il y a cinq ans. Un jour, Emilie rencontre Vincent Rivière accusé du meurtre de sa femme disparue en mer quinze jours plus tôt. Touchée par son histoire, elle décide de défendre Vincent, renouant ainsi avec son ancien métier d'avocat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Émilie Dequenne (Émilie Auclair) Patrick Mille (Marc Auclair) Benjamin Bellecour (Vincent Rivière) Sophie-Charlotte Husson (Hélène Leroy) Pauline Serieys (Laure Leroy) Michel Ferracci (Commissaire Matteï) Nanou Garcia (Alice Huriel) Originaltitel: Souviens-toi Regie: Philippe Venault Drehbuch: Sabine Carion, Philippe Madral Musik: Fabrice Aboulker