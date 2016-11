RTS Un 08:30 bis 10:30 Sonstiges La vie passionnée de Vincent Van Gogh USA 1956 Merken 1878. Vincent Van Gogh arrive en Belgique pour se rendre ensuite en Provence où Gauguin le rejoint. Après le départ de ce dernier, Van Gogh se coupe une oreille et se fait interner dans un asile... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Vincent van Gogh) Anthony Quinn (Paul Gauguin) James Donald (Theo van Gogh) Pamela Brown (Christine) Everett Sloane (Dr Gachet) Noel Purcell (Anton Mauve) Eric Pohlmann (Colbert) Originaltitel: Lust for Life Regie: Vincente Minnelli, George Cukor Drehbuch: Norman Corwin, Irving Stone Kamera: Frederick A. Young Musik: Miklós Rózsa Altersempfehlung: ab 12