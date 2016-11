RTS Deux 00:15 bis 01:05 Krimiserie Arabesque Meurtre masqué USA 1986 Merken Jessica doit aider un cousin éloigné accusé d'un meurtre étrange et le tout pendant le carnaval du Mardi Gras à la Nouvelle Orléans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Barbara Babcock (Rosaline Gardner) Peter Bonerz (Calhoun 'Cal' Fletcher) Cesare Danova (Lt. Edmund Cavette) George DiCenzo (Johnny Blaze) Robert Forster (Gilbert Gaston) David Hedison (Mitch Payne) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Robert E. Swanson, Peter S. Fischer, Richard Levinson, William Link Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6