Zee.One 00:15 bis 03:00 Drama Andere Sterne, andere Sitten IND 2014 HDTV Als der Außerirdische PK von einer weit entfernten Galaxie aus zur Erde reist, um seine als intelligent bekannten Bewohner zu studieren, ist sein erster Kontakt mit der fremden Spezies kein guter: Kaum ist er auf dem blauen Planeten gelandet, wird die Fernsteuerung für sein Raumschiff gestohlen. Fortan sitzt der Gestrandete auf der Erde fest. Ohne Sitten und Sprache zu kennen, versucht sich PK durch die fremde Welt zu schlagen. Mit dem Erlernen der Sprache hapert es jedoch ziemlich, denn PK lernt durch körperlichen Kontakt. Schnell muss er allerdings feststellen, dass es hierzulande keine gute Idee ist, spontan wildfremde Menschen anzufassen. Doch auf seiner Reise begegnet PK auch gütigen Zeitgenossen: Der Musiker Bhairon Singh nimmt sich seiner an. Auch die TV-Journalistin Jaggu will ihm bei der Suche nach seiner Fernsteuerung behilflich sein, damit PK nach Hause zurückkehren kann. Bei seinen Nachforschungen wird PK überall nahegelegt, dass er nur auf Gott vertrauen müsse, um sein gestohlenes Gerät zurückzubekommen. Entschlossen beschließt PK, sich auf die Suche nach diesem mysteriösen Wesen zu machen und gerät dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste. Nach dem enormen Erfolg von "3 Idiots" verpflichteten Regisseur Rajkumar Hirani und Drehbuchautor Abhijat Joshi erneut Megastar Aamir Khan für die Hauptrolle ihrer originellen Komödie um die universellen Werte von Freundschaft, Nächstenliebe und Loyalität. Superstar Ranbir Kapoor absolvierte zudem einen kleinen Gastauftritt. Von der Kritik hymnisch gefeiert, brach "PK" alle Rekorde und wurde zum erfolgreichsten Bollywood-Film aller Zeiten. Schauspieler: Aamir Khan (P.K.) Anushka Sharma (Jagat Janani / Jaggu) Sanjay Dutt (Bhairon Singh) Boman Irani (Cherry Bajwa) Saurabh Shukla (Tapasvi Maharaj) Sushant Singh Rajput (Sarfraz Yousuf) Parikshat Sahni (Jaggu's Father) Originaltitel: PK Regie: Rajkumar Hirani Drehbuch: Rajkumar Hirani, Abhijat Joshi Kamera: C.K. Muraleedharan Musik: Atul Gogavale, Shantanu Moitra Altersempfehlung: ab 6