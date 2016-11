TLC 02:10 bis 02:55 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Drei sind einer zu viel USA 2008 Merken Bryan Patrick Ruff ist ein junger, sehr gläubiger Familienvater, der als Wachmann in einer Kupfermine im nördlichen Utah tätig ist. Doch als Bryan eines Tages plötzlich von seinem Arbeitsplatz verschwindet, entdecken die Ermittler, dass seine Weste nicht so blütenweiß ist, wie es schien: Der junge Mann hatte vor seinem Verschwinden eine Affäre mit Kristi Bradley, deren Ehemann Dale ins Visier der Fahnder gerät. Doch ohne Leiche ist es schwer, Dale anzuklagen. Zwei Jahre später finden Camper schließlich den toten, völlig verwesten Körper des Vermissten notdürftig verscharrt in der Nähe des abgelegenen Five Mile Pass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Forensics

