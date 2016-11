TLC 22:00 bis 22:55 Dokumentation Paranormal Survivor Wenn Zweifler bekehrt werden CDN 2015 Merken Patricia Haag und ihr Mann haben ein Eigenheim in Bloomingdale, New Jersey, gekauft, um künftig nicht mehr so weit zur Arbeit fahren zu müssen. Obwohl viel zu renovieren ist, das Mauerwerk bröckelt und im Garten Wildwuchs herrscht, mag Patricia das alte Haus und macht sich sofort ans Werk. Doch irgendetwas geht nicht mit rechten Dingen zu: Gegenstände fallen von den Regalen, unheimliche Atemzüge sind zu hören, Schatten huschen über Treppen und Wände. Außerdem schreckt Patricia jede Nacht aus demselben Alptraum hoch und hat das Gefühl, umgebracht zu werden. Und die Todesdrohungen spitzen sich zu, als Patricias beste Freundin mit ihrem Partner Joe zu Besuch kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor