Dokusoap Brides of Beverly Hills - Brautmode für VIPs Kathrine/Lilly USA 2011 Die extravaganten Bräute in Beverly Hills wollen nicht nur einmalige Kleider, sondern auch atemberaubende Schuhe, teures Geschmeide und viel glitzerndes Zubehör. Handtaschen-Designerin Katherine Baumann, die sich bei Renée Strauss für ihre Hochzeit einkleiden will, stellt besonders hohe Ansprüche an Accessoires. Die ehemalige Schönheitskönigin ist etwas in die Jahre gekommen, möchte bei ihrer zweiten Trauung aber wie eine Märchenprinzessin aussehen - inklusive Diamanten-Tiara und Cinderella-Schuhen! Da Katherines zukünftige Stieftochter Jadie gleich nach ihr heiraten wird, ist das Budget leider etwas begrenzt. Originaltitel: Brides of Beverly Hills