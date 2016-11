TLC 14:40 bis 15:35 Dokusoap Married By Mom & Dad USA 2015 Merken Johns Eltern haben ihre Wahl getroffen und die hübsche Chandler als ideale Frau für ihren Sohn ausgesucht. Jetzt muss nur noch das passende Brautkleid gefunden werden. Mitch ist bereits ein frisch gebackener Ehemann und startet mit Braut Emily in die Flitterwochen auf ein Weingut einige Stunden von L.A. entfernt. Christina ist auf dem Weg zur Kirche, wo sie heute ihren Gatten in spe zum ersten Mal sehen - und hoffentlich auch heiraten wird. Kein Wunder, dass die hart arbeitende Geschäftsfrau vor dem Treffen am Altar nervös ist. Doch was ist mit Marivic? Seit ihr Vater Manny die Partnersuche abgeblasen hat, tut sich nichts mehr an der Partnerfront. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Married By Mom & Dad