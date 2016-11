TLC 06:10 bis 07:00 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben USA 2006 Merken Kunde Sean ist begeistert - sein neues Tattoo passt perfekt zu seinem Typ. Künstlerin Kat von D hat mit ihrer Arbeit genau den Geschmack des begeisterten Extrem-Sportlers getroffen. Zum Dank lädt Sean Kat zu einem kleinen Kochkurs ein. Perfektes Timing, wie sich herausstellt! Die Tattoo-Künstlerin kann bei einem Kurzbesuch ihrer Mutter direkt unter Beweis stellen, ob sie etwas dazu gelernt hat. Während die einzige weibliche Künstlerin im Miami Ink am Küchenherd ihr Bestes gibt, zaubern ihre Kollegen Ami, Darren und Chris wieder mit der Tätowier-Maschine. Die Jungs müssen dieses Mal bei so anspruchsvollen Motiven wie einer Geisha und einem Pin-up-Girl ihr Können unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink