Tragikomödie Du bist nicht allein D 2007 Der Malermeister Hans Moll und seine Frau, die Fernsehansagerin Frau Wellinek und ihr Ehemann sowie die Deutsch-Russin Jewgenia haben vieles, was man zum Leben braucht: Essen, Trinken, eine Wohnung. Was sie nicht haben, ist Arbeit. Als die schöne, energiegeladene Jewgenia neben Familie Moll in Berlin-Marzahn zieht, entdeckt Hans Moll ein Gefühl, das er längst vergessen hatte: verliebt sein, glücklich sein, die aufgeregte Hoffnung eines Verzückten. Er pflegt sich, macht kleine Geschenke, ist aufmerksam und charmant: Mitten in der Einsamkeit der Arbeitslosigkeit wird Hans Moll ein anderer Mensch. Seine Frau indes ist mit Wichtigerem, mit ihrer neuen Arbeit beim Wachdienst beschäftigt, mit den Parolen der Motivationstrainer, mit der steilen und unverhofften Karriere von der Wurstverkäuferin zur Wachhabenden. Die Ex-Schauspielerin Frau Wellinek und ihr Mann, der ehemalige Physiker, sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Sie haben Zeit, aber keine Arbeit. Sie haben Alternativen, aber keine richtige Perspektive. Sie alle entdecken die Sehnsucht nach einer Chance, alles von vorn zu beginnen und sich selbst ins Leben zurückzuholen. Regisseur Bernd Böhlich drehte diese Tragikomödie mit warmherzigem Humor. Auch für seinen zweiten Kinofilm hat er das Buch selbst geschrieben. Bei der Verfilmung des authentischen Stoffes setzt Böhlich auf psychologische Genauigkeit, eindringliche Bilder, Blicke und Gesten. Und auf ein Ensemble hochkarätiger Schauspieler. "Du bist nicht allein" ist eine Geschichte über die Kraft der Liebe und die kleinen Wunder, die wir finden können, wenn wir aufmerksam durchs Leben gehen. Bildergalerie Schauspieler: Katharina Thalbach (Frau Moll) Axel Prahl (Hans Moll) Yekaterina Medvedeva (Jewgenia Lehmann) Herbert Knaup (Kurt Wellinek) Karoline Eichhorn (Sylvia Wellinek) Mathieu Carriére (Regisseur) Victor Choulman (Boris Lehmann) Originaltitel: Du bist nicht allein Regie: Bernd Böhlich Drehbuch: Bernd Böhlich Kamera: Thomas Plenert Musik: Jakob Ilja Altersempfehlung: ab 6