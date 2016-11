RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Der Kuppelpelz D, A 1994 2016-11-06 10:25 HDTV Merken Franzi ist begeistert: Georg Freiherr von Malm, ein Kunsthändler und erfolgreicher Geschäftsmann, hat in Sonnenstein einen Bauernhof gemietet. Sie setzt alles daran, um ihn mit Traudl zu verkuppeln. Aber Traudl hat für den neuen Verehrer mit dem schicken Auto kein Auge. Sie kümmert sich rührend um den kleinen Jakob, der sich den Fuß gebrochen hat. Seitdem seine Mutter die Familie verlassen hat, lebt er allein mit seinem Vater, dem Bergführer und Bauern Franz Wildgruber. Obwohl Franz eine eher abweisende und kühle Art hat, findet Traudl Jakobs Vater sympathisch. Franzi arrangiert für Georg und Traudl unter der Leitung des Bergführers Franz Wildgruber eine Bergtour. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Unfall: Franz verletzt sich am Bein, und während Georg Hilfe holt, kommen Traudl und Franz sich näher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Walther Reyer (Dr. Pankraz Obermayr) Enzi Fuchs (Franzi) Manuel Guggenberger ("Maxl" Burgner) Anita Zagaria (Dr. Sabina Spreti) Carin C. Tietze (Traudl) Herbert Fux (Herr Konrad) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Peter Vogel Drehbuch: Uta Geiger-Berlet Kamera: Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare, Bernd Wefelmeyer