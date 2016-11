RBB 18:32 bis 19:00 Dokumentation Mit der U-Bahn um die Welt Von Thailand nach Frankreich D 2016 2016-11-07 04:15 HDTV Neu Live TV Merken Kein Geld für eine Weltreise? Kein Problem, ein U-Bahn-Ticket reicht aus. Denn Berlin ist international: 500.000 Einwohner aus 186 Staaten haben ihre Kulturen mit nach Berlin gebracht. Sie alle machen Berlin zu einer echten Weltstadt, in der man neben Currywurst auch mexikanische Tamales oder arabische Falafel essen kann. Die rbb-Wetterfee Anni Dunkelmann begibt sich auf eine mehrtägige Entdeckungsreise durch die unterschiedlichen Ländermilieus der Hauptstadt. Anni Dunkelmann kauft eine BVG-Wochenkarte und einen Fahrplan, packt einen Rucksack und los geht es: Nach Thailand, Mexiko, Irland, Nigeria, Frankreich und Syrien - in Berlin. BVG-Fahrer Frank Kuchinke kutschiert die rbb-Reporterin persönlich in die verschiedenen exotischen Berlins, die sich hinter den Fassaden verbergen. Guides begleiten die rbb-Reporterin mitten ins Herz der jeweiligen Communities. So entdeckt sie auch versteckte Orte, an die man sonst nicht einfach so kommt: Sie begegnet thailändischen Mönchen und einem mexikanischen Luchadore, kocht mit einer syrischen Köchin Ramadan-Gerichte und lernt von irischen Tänzerinnen rasante Stepptanzschritte. In der ersten Folge, die von Thailand nach Frankreich führt, begegnet Anni Dunkelmann Bettel-Mönchen, sie wird in die Geheimnisse der Thai-Küche eingeweiht und findet den Eiffelturm mitten in Berlin. Wer ihre Facebookseite anschaut, denkt, sie habe eine mehrmonatige Reise um die Welt gemacht. Und wer sich selbst auf die Reise machen will, bekommt auf den projektbegleitenden Internet- und Social-Media-Seiten Informationen und Tipps. Der 2. Teil "Die Welt in Berlin - Mit der U-Bahn von Mexiko nach Syrien am 12.11.16 um 18.32 Uhr im rbb. Der 3. Teil "Die Welt in Berlin - Mit der U-Bahn von Nigeria nach Irland am 19.11.16 um 18.32 Uhr im rbb. www.DieWeltinBerlin.de http://www.rbb-online.de/doku/die/die-welt-in-berlin/ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mit der U-Bahn um die Welt Regie: Anni Dunkelmann