Der deutsche Schlager - das ist Musik für Jung und Alt, das ist Musik mit einer riesengroßen Fangemeinde und einer unter ihnen ist er: Wolfgang Lippert. Mit "Erna kommt" landete der Sänger und Moderator 1983 einen Hit und ist seitdem in der Welt der Schlagerstars und -sternchen zuhause. Stars wie Andy Borg, Frank Schöbel oder die Puhdys sind zu Freunden geworden. In "Meine Schlagerwelt" erzählt Wolfgang Lippert einige Anekdoten über die gemeinsame Zeit, Geschichten über Stars wie Andrea Berg, Heino und Michelle und gibt einen ganz persönlichen Einblick in seine bunte Schlagerwelt. "Meine Schlagerwelt - präsentiert von Wolfgang Lippert" - das sind 90 Minuten gute Musik, hochkarätige Stars, kurzum: ein Abend voller Hits.