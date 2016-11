RBB 14:00 bis 15:30 Komödie Am Anfang war der Seitensprung D 1999 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Annabelle Schrader hat ein sehr streitbares Verhältnis zu ihrer dominanten Mutter. Als "Queen Mum" im Reihenhaus der Schraders einzieht, ist sie so abgelenkt, dass sie den Seitensprung ihres Mannes Friedrich mit ihrer besten Freundin Doro zu spät bemerkt. Enttäuscht und abenteuerlustig stürzt sich Annabelle in eine Affäre mit dem jungen Lebenskünstler Rilke. Erst als Tochter Lucy aus Liebeskummer verschwunden ist, spürt sie, dass ihre Familie sie braucht. Die 37-jährige Annabelle Schrader könnte rundherum zufrieden sein: Sie ist glücklich mit ihrem Friedrich verheiratet, hat zwei aufgeweckte Kinder, den kleinen Jonas und die pubertierende Lucy, sowie ein Reihenhaus im Grünen. Nur mit ihrer dominanten Mutter pflegt Annabelle ein streitbares Verhältnis. Als "Queen Mum" an Weihnachten auch noch wegen der Renovierung ihrer Wohnung bei Schraders einzieht, beginnt ein monatelanger Kleinkrieg. Dabei entgeht Annabelle Friedrichs Affäre mit ihrer besten Freundin Doro. Wütend setzt sie Friedrich nach 15 Ehejahren vor die Tür und lässt sich auf eine Affäre mit den jungen Künstler Rilke ein. Als er sie bei einem Konzert seiner Band spontan auf die Bühne holt, spürt Annabelle, dass sie mehr vom Leben will als ein langweiliges Hausfauendasein. Ihr neuer Elan hält Annabelle so auf Trab, dass ihr entgeht, was sich sonst noch ereignet. Sie überlässt es ihrer Mutter, sich um ihren fiebernden Sohn zu kümmern und ist völlig überrascht, als sie eines morgens "Queen Mums" alten Verehrer Martin im Gästezimmer vorfindet. Nur am Rande bekommt Annabelle mit, dass Lucy sich unglücklich in Rilkes Freund Niki verliebt hat und außerdem den jungen Liebhaber ihrer Mutter peinlich findet. Als Niki jedoch ohne Lucy verreist und auch die Versuche, ihre Eltern wieder zu versöhnen scheitern, reißt Lucy aus. Die Angst um ihre Tochter bringt Annabelle und Friedrich plötzlich wieder zusammen. 2 Teile, täglich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Annabelle Schrader) Heidelinde Weis (Edda Hartwig "Queen Mum") Alexandra Schiffer (Lucy Schrader) Jonathan Beck (Jonas Schrader) Stephan Schwartz (Friedrich Schrader) Sebastian Feicht (Rilke) Jens Woggon (Niki) Originaltitel: Am Anfang war der Seitensprung Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Peter Probst Kamera: Charly Steinberger Musik: Joe Mubare Altersempfehlung: ab 6