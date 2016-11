RBB 10:30 bis 11:15 Dokumentation Heimatjournal spezial Von Brandenburgs und Brandenburgen D 2016 Live TV Merken Überall in Deutschland gibt es "Brandenburgs und Brandenburgen". Ein Blick über den Tellerrand genügt, um festzustellen, dass es ca. 3000 Telefonbucheintragungen auf den Namen Brandenburg gibt, und dass es etliche Wehranlagen gleichen Namens gibt. Carla Kniestedt und Ulli Zelle melden sich aus Neubrandenburg und erforschen, welche Verbindungen es noch zum "Mutterland" gibt. Außerdem erzählen sie vom Aachener Stadtteil Sief, der über ein festungsgleiches Anwesen, die Brandenburg, mit Turm verfügt und ca. 20 Familien gleichen Namens beheimatet. In Thüringen bei Eisenach gibt es die Burg Brandenburg, die nach der Wende aus dem Dornröschenschlaf erwachte, in dem sie fast 30 Jahre hinter den Grenzanlagen die Zeit überdauerte. Die Bauern Hansen und Bahnsen regieren auf Brandenburg in Wester-Ohrstedt bei Husum im äußersten Norden Deutschlands. Das Einzige, was sie mit dem Märkischen verbunden hat, war ein verirrter Brief in den 60-er Jahren, der in Brandenburg an der Havel ankam. Ansonsten wurde hier alltägliche nordfriesische Landwirtschaftsgeschichte geschrieben. Der Film führt in die Alpen in das Haus Brandenburg. Von dort erklärt Professor Udolph den Ursprung und die Bedeutung des Namens, was nicht so einfach ist, wie es scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carla Kniestedt, Ulli Zelle Originaltitel: Heimatjournal spezial