Pro7 MAXX 04:40 bis 05:20 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Nachbarschaftshilfe USA 2012 2016-11-07 12:05 16:9 HDTV Merken Bevor Charlie Tucker in die Wälder im Norden von Maine auswanderte, war er Zimmermann. Ein Anfängerfehler kostet den Neuling beinahe das Leben. Eustace dagegen ist lange genug in der Wildnis, um zu wissen, wie wichtig die Hilfe anderer in einer Notsituation sein kann. Sein Versuch, einem Nachbarn aus der Patsche zu helfen, ist zwar gut gemeint, doch er riskiert zu viel. Ein Rotluchs reißt einige von Richs Tieren und verletzt sogar seine Hunde. Das bedeutet Rache! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: D. B. Sweeney Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 6