Pro7 MAXX 02:15 bis 02:55 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Das Duell USA 2012 2016-11-12 15:20 16:9 HDTV Merken Auf halber Strecke durch die Saison muss jeder der Holzfäller alles geben, um im Geschäft zu bleiben. Die Männer bei Papac werden von einem schlimmen Arbeitsunfall heimgesucht, während ein Neuling bei Siderius etwas wiedergutzumachen hat. Shelby hat in der Zwischenzeit eine handfeste Auseinandersetzung mit einem anderen Holzfäller, der dem Swamp Man sein Territorium streitig machen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12

