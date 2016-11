Pro7 MAXX 18:15 bis 19:15 Dokumentation Where the Wild Men Are - Aussteiger am Ende der Welt Unter Grizzlys GB 2013 16:9 HDTV Merken Bretwood Higman und seine Ehefrau Erin McKittrick wanderten vor vier Jahren 6.500 Kilometer in eine der entlegensten Gegenden Alaskas. Seitdem leben die beidem Mittdreißiger mit ihren kleinen Kindern das halbe Jahr in einer selbstgebauten Hütte und wandern die andere Hälfte des Jahres durch die unberührte Wildnis. Ben Fogle besucht diese außergewöhnliche Familie und lernt viel darüber, wie solch ein Leben gemeistert werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Fogle (Himself) Moderation: Ben Fogle Originaltitel: Where the Wild Men Are with Ben Fogle Regie: Elliot Kew