Pro7 MAXX 12:00 bis 12:50 Magazin Off Limits mit Harro Füllgrabe Flying High - Harro hebt ab! D 2016 16:9 HDTV

400 Meter über dem Erdboden schweben - nur mit einem Gleitsegel, ein paar zusammengeschweißten Alurohren und einem Zweitaktmotor? Motorschirmfliegen macht es möglich. In so einem windigen Fluggerät lernt Extremreporter Harro Füllgrabe abzuheben. Mit Hilfe eines Coachs hat Fluganfänger Harro die Möglichkeit, innerhalb von zwei Tagen durch die Lüfte zu schweben.

Originaltitel: Off Limits mit Harro Füllgrabe