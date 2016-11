VOX 18:00 bis 19:10 Magazin hundkatzemaus D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Sozialpädagoge Gerd Thiel hat diese besondere Therapieform entwickelt. Seit mehr als 18 Jahren hilft er Kindern und jungen Erwachsenen Muskeln mit Hilfe seiner Hunde zu entkrampfen, den eigenen Körper wahrzunehmen oder einfach ruhiger und ausgeglichener zu werden. Dafür steht ihm und seinem Team ein riesiger Schwimmteich in herrlicher Umgebung zur Verfügung. Einer der Patienten: Der 21-jährige, geistig beeinträchtigte Christian. Der junge Mann ist hyperaktiv, sehr fordernd und dennoch sehr ängstlich. Mit Hilfe von Therapiehund "Happy" soll er seinen Körper kontrollieren lernen und entspannen. Das Wasser in Kombination mit der Wärme und Nähe des Hundes lässt den Körper leicht werden. Das besondere an Gerd Thiels Therapie: Alle Wasser-Therapie-Hunde werden spielerisch in die Arbeit einbezogen. Wo und wie lange sie die Patienten berühren, ob sie kuscheln wollen oder gestreichelt werden wollen entscheiden die Tiere intuitiv. hundkatzemaus-Reporterin Diana Eichhorn unterstützt den Sozialpädagogen Gerd Thiel und sein Team einen Tag lang bei der Arbeit mit den Therapiehunden. Vom Experten erfährt Diana, wie die Hunde eine normale Therapie verändern, wie sie auf den Menschen eingehen, ihm sanft und auf völlig neue Weise helfen, neue Bewegungen zu erlernen, neue Schritte zu machen und zu entspannen. Wie deutlich ist die Veränderung nach der Therapie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Eichhorn, Tierschutzexperte Frank Weber Originaltitel: hundkatzemaus