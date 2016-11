VOX 08:30 bis 09:20 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Mord am Meer USA 2009 2016-11-06 05:50 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im East River wird die Leiche von Boz Burnham gefunden. Der bekannte Fernsehreporter wurde erschossen. Eames (Kathryn Erbe) kannte Burnham nur zu gut, denn er war vor einigen Jahren verdächtigt worden, seine Ehefrau ermordet zu haben. Das Verfahren wurde allerdings aus Mangel an Beweisen eingestellt. Eames hatte damals die Ermittlungen geleitet und Burnham verhaftet. Sie ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass er die Tat begangen hat. Im Fokus der Ermittlungen steht nun der damals leitende Staatsanwalt Kevin Mulrooney (Raul Esparza). Doch dann gerät auch Eames in Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Raúl Esparza (Kevin Mulrooney) Geneva Carr (Faith Yancy) Jack Gwaltney (Boz Burnham) John Rue (Harry Mulrooney) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Ken Girotti Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer, Michael S. Chernuchin Kamera: Michael Green Musik: Mike Post