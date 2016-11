SWR 03:45 bis 05:15 Dokumentation Gipfelstürmer Alpine Helden aus dem Südwesten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Viele Menschen im Südwesten verbindet eine Faszination für die Landschaft und das Abenteuer in den Bergen. Das Ehepaar Robert und Daniela Jasper aus Schopfheim versucht, einen Kunden auf den Gipfel des Eiger zu führen. Selbst für erfahrene Alpinisten ist das keine leichte Aufgabe. Robert Jasper gilt als einer der besten Bergsteiger der Welt. Zusammen mit seiner Frau hat er einige Routen der berühmten Nordwand zum ersten Mal bestiegen. Wie gefährlich die Eiger Nordwand ist, mussten acht Bergsteiger von der Schwäbischen Alb vor 50 Jahren erfahren. Auf einer Winter Erstbesteigung saßen sie 31 Tage bei Sturm und eisigen Temperaturen fest. Einer der Bergsteiger starb, dennoch erreichten sie den Gipfel. Eine Gruppe des Deutschen Alpenvereins aus Heilbronn ist unterwegs auf dem Heilbronner Weg. Blasen an den Füßen, kurze Nächte und Schneefall erschweren den anspruchsvollen Weg. Reinhard Karls aus Heidelberg war der erste Deutsche auf dem Mount Everest. Ralf Dujmovits aus Baden-Baden und Gerlinde Kaltenbrunner sind das einzige Paar der Welt, das alle 14 Achttausender bestiegen hat. Auch Heiner Geissler ist ein leidenschaftlicher Alpinist. In den Bergen tankt er neue Kraft für die Politik. Der Film erzählt die Geschichten dieser Menschen und begleitet sie in der einzigartigen Landschaft der Berge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gipfelstürmer Regie: Tilman Achtnich, Claus Hanischdörfer Drehbuch: Tilman Achtnich, Claus Hanischdörfer