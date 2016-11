SWR 00:45 bis 02:15 Komödie Zwei Herzen und ein Edelweiß D 2008 2016-11-06 12:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gemeinsam mit ihren beiden Kindern macht Bettina Finke (Julia Jäger) sich auf den Weg in Richtung Italien. Im sonnigen Süden will sie über die schmerzhafte Scheidung von ihrem Mann hinwegkommen. Bei einem Zwischenstopp in Bayern, wo Bettina ihren Großonkel Gustav besuchen will, nimmt die Reise jedoch eine unerwartete Wendung. Gustav, so erfährt Bettina bei der Ankunft, ist wenige Tage zuvor verstorben - und seinen malerischen Bauernhof hat er ihr vererbt, sehr zur Freude seines alten Freundes und Mitarbeiters Karl (Peter Mitterrutzner), der hofft, dass der Hof nun doch nicht an eine Tankstellenkette verkauft wird. Bettina aber will ihre Reise nach Italien schnellstmöglich fortsetzen - weshalb sie das Anwesen zwar durchaus veräußern möchte, allerdings nur an einen Käufer, der das historische Gebäude nicht abreißen würde. Das aber ist leichter gesagt als getan, zumal der clevere Karl mit Witz und List alle potenziellen Interessenten vergrault. So wird aus Bettinas geplantem Kurzbesuch völlig unverhofft ein längerer Aufenthalt. Überraschend schnell lebt sie sich im Dorf ihrer Kindheit wieder ein, nicht zuletzt, weil sie in dem gut aussehenden Martin (Sascha Hehn) ihren Schwarm aus Teenagerzeiten wiedertrifft. Durch ihn scheint Bettina endlich die Scheidung überwinden zu können. Allerdings ist der eigenwillige Martin nicht der Einzige, der ihr den Hof macht: Um für die zahlungskräftige Tankstellenkette doch noch an Bettinas ererbtes Grundstück heranzukommen, gibt sich Alexander (Florian Fitz), der Vertreter des Unternehmens, kurzerhand als naturverbundener Schriftsteller aus und versucht, Bettina mit weichgespülten Sprüchen und romantischen Ausflügen zu umgarnen. Erst als es fast zu spät ist, kommt sie Alexanders wahren Absichten auf die Schliche. Als wäre das nicht Aufregung genug, taucht wenig später auch noch ihre dominante Mutter Sophie (Gaby Dohm) auf dem Hof auf, um den Verkauf des Anwesens in die Hand zu nehmen. Bettina erkennt, dass sie sich endlich darüber klar werden muss, wie und vor allem wo sie ihr Leben neu beginnen will. Mit "Zwei Herzen und ein Edelweiß" hat Helmut Metzger einen berührenden romantischen Liebesfilm inszeniert. Vor der idyllischen Kulisse des Berchtesgadener Lands erzählt der Film die Geschichte einer Frau, die einen Neuanfang wagen und lernen muss, auf eigenen Füßen zu stehen. Die Hauptrollen spielen Julia Jäger und Sascha Hehn, unterstützt von Florian Fitz, Gaby Dohm und Peter Mitterrutzner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Jäger (Bettina Finke) Sascha Hehn (Martin Hofer) Gaby Dohm (Sophie) Karla Leipold (Lisa Finke) Paul Metzger (Tom Finke) Florian Fitz (Alexander Schubert) Peter Mitterrutzner (Karl) Originaltitel: Zwei Herzen und ein Edelweiß Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Zivko Zalar Musik: Otto M. Schwarz Altersempfehlung: ab 6