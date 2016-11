SWR 21:50 bis 23:20 Drama Nur der Berg kennt die Wahrheit A, D 2011 2016-11-05 02:15 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Freundinnen Johanna (Mira Bartuschek) und Marlies (Lilian Klebow) sind beim österreichischen Tourismusverband darauf spezialisiert, Marketingkampagnen zu entwerfen. Als Johanna eine abgelegene Bergregion in der Steiermark als neues "Genussziel" vermarkten soll, hält sich ihre Begeisterung in Grenzen. Das eingefleischte Stadtkind kann mit Bergen, Bauernhöfen und Glockengeläut überhaupt nichts anfangen. Ihre Freundin und Kollegin Marlies hingegen liebt die Berge über alles und ist daher Feuer und Flamme, als sie auf Johannas Empfehlung hin den Zuschlag für das Projekt bekommt. Es gelingt ihr sogar, den weltberühmten Bergsteiger Ferdinand Plocher (Xaver Hutter) für die Kampagne zu gewinnen wobei sie auch persönlichen Gefallen an dem charmanten Naturburschen findet. So scheint alles bestens: Johanna kann in Wien bleiben, während die quirlige Marlies sich zur Recherche in den Bergen tummelt. Bis Johanna die schockierende Nachricht erhält, dass ihre Freundin ums Leben gekommen ist. Fassungslos und von schweren Schuldgefühlen geplagt, reist sie in die Steiermark, um Marlies' Leichnam nach Hause zu bringen. Dort trifft sie auch Ferdinand wieder, der bei seinem Besuch in Wien zwar hemmungslos mit ihr geflirtet hatte, nun aber plötzlich auf Distanz geht. Wie zuvor schon Marlies mietet Johanna ein Gästezimmer auf dem Almhof von Ferdinands Bruder Jörg (Bernhard Schir), einem verbitterten Eigenbrötler, der alleine für seine kranke Tochter Veverl (Stella Butz) sorgen muss. Die fortwährenden Streitigkeiten zwischen den ungleichen Brüdern machen Johanna misstrauisch. Auch sonst verdichten sich die Hinweise, dass Marlies' Kletterunfall sich anders abspielte als behauptet. Obwohl sie bei den Dorfbewohnern auf eine Mauer des Schweigens stößt, recherchiert sie unermüdlich weiter. Und wenngleich Ferdinand ihr dabei keine wirkliche Hilfe ist, kommen die beiden sich emotional näher. Je mehr Zeit Johanna mit dem passionierten Gipfelstürmer verbringt, desto mehr lernt sie die ehrfurchtgebietende, majestätische Bergwelt schätzen. So beginnt sie sich ausgerechnet in jenen Mann zu verlieben, der am meisten über die wahren Umstände des Todes ihrer Freundin zu wissen scheint. Der mysteriöse Unfalltod einer jungen Frau, die lange schwelende Feindschaft zweier Brüder und die Geschichte einer aufkeimenden Liebe: Auf packende Weise verbindet das Drama "Nur der Berg kennt die Wahrheit" diese Handlungsstränge zu einem modernen Heimatfilm. Das Drehbuch von Brigitte Blobel ("Der letzte Patriarch") greift Motive aus Ludwig Ganghofers Bestseller "Der Edelweißkönig" auf und gibt ihnen ein zeitgemäßes Gewand. Die Hauptrollen spielen Mira Bartuschek, zuletzt in Gregor Schnitzlers Kinohit "Resturlaub" zu sehen, und der aus Österreich stammende Publikumsliebling Xaver Hutter. Gedreht wurde "Nur der Berg kennt die Wahrheit" an Originalschauplätzen in Wien und im steirischen Salzkammergut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mira Bartuschek (Johanna) Lilian Klebow (Marlies) Xaver Hutter (Ferdinand) Bernhard Schir (Jörg) Julia Cencig (Veronika) Stella Butz (Veverl) Angelika Rossaro (Emerenz) Originaltitel: Nur der Berg kennt die Wahrheit Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Brigitte Blobel Kamera: Rolf Greim Musik: Joe Mubare Altersempfehlung: ab 6