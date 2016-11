SWR 18:15 bis 18:45 Kochen Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Klassiker aus Deutschland Klassiker aus Deutschland D 2015 2016-11-07 10:20 Stereo 16:9 Merken Eine kulinarische Reise durch die deutsche Küche hat schon viele Kochbücher gefüllt; denn unsere Esskultur ist sehr vielfältig und überraschend. Und doch stehen sie immer wieder ganz oben auf der Liste: die Klassiker der Regionen. Schweinsbraten mit Knödel, Zwiebelrostbraten, Thüringer Klöße mit Rouladen, Rheinischer Sauerbraten und Spargel mit Butter und Schinken führen die Spitze der Speisekarte Deutschland an. Spitzenkoch Björn Freitag zeigt, wie man Küchenklassiker aus unserem Land modern zubereiten kann. Als Vorspeise gibt es eine Kartoffel-Lauch Suppe. Dann folgt die Forelle Müllerinart mit Zartweizen-Zucchini-Gemüse und natürlich ein Must-have der deutschen Küche: die Kohlroulade. Abgeschlossen wird die Reise durch die Traditionsküche von Maultaschen mit Apfel-Nuss-Füllung an einer Karamellsauce. In kleinen Küchen-Videos erzählen die Zuschauer von Pech & Pannen beim Kochen. Björn Freitag versucht zu helfen und gibt sehr praktische Tipps: von der kleinen Pfefferkunde bis zum richtigen Messerschärfen. Der Spitzenkoch verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst. Zudem meldet sich via Netz Gemüse-Blogger Ralf Roesberger aus Rommerskirchen mit nützlichen Tipps für den Gemüsegarten. Den Selbstversorger hat der Koch auf seinen Touren durchs Land kennen und schätzen gelernt. Alle Informationen sind im Internet unter www.einfachundkoestlich.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Regie: Andrea Hürdler