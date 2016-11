SWR 12:25 bis 13:10 Dokumentation Länder - Menschen - Abenteuer Wanderlust!In Andalusien, Spanien Wanderlust! In Andalusien, Spanien D 2016 Untertitel 16:9 HDTV Merken In Andalusien, im Süden Spaniens, führt der Wanderweg von Tarifa rund 200 Kilometer durch Korkeichenwälder und Karstgebirge bis nach Ronda, einer spektakulär auf Felsen thronenden Stadt. Bradley ist am Palmsonntag da. Die Prozessionen der Semana Santa, der Karwoche, beginnen. Zuvor verläuft die Wanderung durch die Alcornocales, benannt nach der Korkeiche und eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete am Mittelmeer. Nach wie vor ist Kork eine wichtige Einkommensquelle. Die zweite Hälfte des Weges führt in die Sierra de Grazalema. Die Karstlandschaft ist für ihre Pinsapo-Tannen bekannt, die die letzte Eiszeit überstanden haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer