SWR 06:30 bis 06:45 Bildungsprogramm Mona Monete für die Grundschule D 2016 Stereo 16:9 Merken Mona Monete will lernen, wie das System Wirtschaft funktioniert. Wie hat das alles angefangen mit dem Geld, dem Leihen, Handeln, Kaufen und Verkaufen? In kurzen, leicht verständlichen Animationsclips werden hier mit viel Witz die Grundzüge des Wirtschaftlebens erklärt. Als Trickfilmfigur reist Mona in die Steinzeit, ins Mittelalter, in die Zeit der Industrialisierung und in die Südsee. Überall macht sie Erfahrungen mit verschiedenen Wirtschaftsformen. Ob als Jägerin in der Steinzeit, als mittelalterliche Fürstendienerin, als Händlerin auf einen florentinischen Markt oder als Fabrikarbeiterin - die Gesetze des Marktes greifen überall. Die Clips: In Florenz auf dem Markt - die Anfänge des Geldwechselns. In Florenz auf dem Markt - Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis. In Florenz auf dem Markt - wer löst den Schuldschein ein? Im alten Rom - versklavte Menschen galten als Besitz. In der Steinzeit - alle müssen mithelfen und teilen. Im Mittelalter - die Bauern mussten dem Burgherrn Abgaben zahlen. Im Mittelalter - Tauschgeschäfte statt Einkaufen. Industrialisierung - Arbeiter haben fast keinen rechtlichen Schutz. Südsee - vom Tauschen zum Kaufen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mona Monete für die Grundschule